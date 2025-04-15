На Лиманському напрямку ліквідовано ГРУ РФ у тилу ЗСУ

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку українські сили ліквідували диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) ГРУ РФ, яка змогла впритул підійти до позицій аеророзвідки. Про це повідомляє телеграм-канал RST.



«Групу ДРГ було ліквідовано у стрілецькому бою», — зазначив командир РУБпАК «Фаворит».

Протягом доби ворог здійснив 20 атак на цьому напрямку. Російські війська намагалися просунутися в районах населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка.

Просування ЗС РФ на Лиманському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше прикордонники запобігли спробі прориву російських військ на територію Сумської області.