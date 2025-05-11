В Симферополе запустили фейковое медиа «Таврия» на украденном оборудовании из Херсона

В Симферополе открыли студию псевдомедиа «Таврия» на украденном оборудовании из Херсона. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).



После бегства с Херсонщины в 2022 году россияне вывезли технику «Суспільне.Херсон» и использовали её для создания фейкового телеканала «Таврия». Теперь пропагандистское медиа обосновалось в Симферополе. Причина — кадровый дефицит.



В оккупированном Херсоне не удалось найти исполнителей для кремлевских сценариев, поэтому студию переместили ближе к крымскому отелю, где «проживает» назначенный Россией глава временно оккупированной территории Херсонщины Владимир Сальдо.