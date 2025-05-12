Экс-глава группировки «ДНР» призвал военных к мятежу в случае заморозки войны

Павел Губарев

Бывший «народный губернатор Донбасса», ветеран «Русской весны» Павел Губарев в «День ДНР» призвал российских военных не сдавать оружие в случае заморозки войны. Об этом он написал на своей странице в Тelegram.

«В преддверии возможного подписания соглашений о заморозке конфликта. Обращение к военнослужащим, которые сегодня выполняют задачи в рамках СВО на территории Украины:

Пока идёт война с внешнем врагом, "наша" преступная власть воюет против интересов страны и целенаправленно против русского народа, нанося ущерб российской государственности несопоставимо больший, чем это делает Украина (вместе с НАТО).

Хорошо подумайте, прежде чем добровольно разоружаться по окончании боевых действий. Других вариантов может не быть.

"Сдадим оружие — сдадим страну!". Россию и наш народ в сложившейся ситуации спасёт только Организация вооруженного русского народа!», — написал он.

Напомним, Павел Губарев — один из первых политических лидеров пророссийских сепаратистских протестов на юго-востоке Украины весной 2014 года, в ходе которых объявил себя «народным губернатором» Донецкой области, однако не получил реальной власти. Являлся одним из самопровозглашенных лидеров подконтрольной России группировки «ДНР». Организовал общественную организацию «Народное ополчение Донбасса», отвечал за вербовку людей в «Народную милицию ДНР».

В марте 2014 года Павел Губарев был арестован СБУ, а позже был освобожден в рамках обмена на офицеров украинских спецслужб. Позже Губарев стал начальником Мобилизационного управления «министерства обороны ДНР».