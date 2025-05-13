За сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть погибший и раненые

В течение минувших суток российские оккупационные войска 32 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 13 мая сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Светлом Мирноградской громады ранен человек, поврежден дом и авто. В Доброполье повреждено предприятие. В Дорожном Шаховской громады ранен человек.

Краматорский район. В Ильиновке повреждены 2 объекта; в Заре 1 человек погиб, повреждено 10 объектов; еще 7 объектов повреждены в Александро-Калиново и 6 в Яблоновке. В Константиновке повреждены 14 домов и 4 инфраструктурных объекта.

Бахмутский район. В Северске повреждены 5 частных домов.

С линии фронта эвакуированы 205 человек, в том числе 8 детей, отметил начальник ОВА.