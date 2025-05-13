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За добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблий та поранені

13 травня 2025, 10:55

За добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблий та поранені

За добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблий та поранені

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 32 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 13 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Світлому Мирноградської громади поранено людину, пошкоджено будинок та авто. У Добропіллі пошкоджено підприємство. У Дорожньому Шаховської громади поранено людину.

Краматорський район. В Іллінівці пошкоджено 2 об'єкти; у Зорі 1 особа загинула, пошкоджено 10 об'єктів; ще 7 об'єктів пошкоджено в Олександро-Калиновому та 6 в Яблонівці. У Костянтинівці пошкоджено 14 будинків та 4 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків.

З лінії фронту евакуйовано 205 осіб, зокрема 8 дітей, зазначив начальник ОВА.

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