Оператор НРК обманул российский FPV-дрон и избежал удара

НРК уклонился от атаки FPV-дрона. Фото: кадр из видео

Украинский оператор наземного роботизированного комплекса (НРК) мастерски уклонился от атаки российского FPV-дрона. Видео инцидента опубликовал военный Telegram-канал WarArchive.



Поскольку большинство НРК не оборудованы видеокамерами для удешевления производства, управление осуществляется через аэроразведку. Оператор ориентируется на изображение с дрона.



Именно этот подход позволил своевременно заметить приближение вражеского FPV-дрона и ввести его в заблуждение — оператор резко затормозил и сдал назад, из-за чего дрон промахнулся.



«Да, подобная система имеет свои риски — возможные потери разведывательного дрона в случае поражения или тарана. Однако в данном случае комбинация средств обнаружения и управления оказалась эффективной и спасла НРК», — говорится в сообщении.

Ранее на Новопавловском направлении пилоты подразделения BULAVA 3-го механизированного батальона президентской бригады ВСУ опробовали дрон с установленным гранатометом.