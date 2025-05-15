Днем в Дружковке прогремели мощные взрывы: в городе частично пропал свет

Четыре мощных взрыва прогремели сегодня в Дружковке около 11:15. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Отмечается, что взрывам предшествовал звук высокоскоростного летящего объекта.
По неподтвержденным данным, удары были нанесены по территории поселка Донской.
К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях.
Позже Дружковский РЭС сообщил, что в связи с ремонтными работами без услуги электроснабжения остался частично район центральной городской больницы. Отмечается, что ремонтные работы продлятся предположительно до 17:00.
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