Днем в Дружковке прогремели мощные взрывы: в городе частично пропал свет

Четыре мощных взрыва прогремели сегодня в Дружковке около 11:15. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что взрывам предшествовал звук высокоскоростного летящего объекта.

По неподтвержденным данным, удары были нанесены по территории поселка Донской.

К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях.

Позже Дружковский РЭС сообщил, что в связи с ремонтными работами без услуги электроснабжения остался частично район центральной городской больницы. Отмечается, что ремонтные работы продлятся предположительно до 17:00.