Вдень у Дружківці пролунали потужні вибухи: у місті частково пропало світло

Чотири потужні вибухи пролунали сьогодні у Дружківці близько 11:15. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».

Зазначається, що вибухам передував звук високошвидкісного літаючого об'єкта.

За непідтвердженими даними, ударів було завдано по території селища Донський.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.

Пізніше Дружківський РЕМ повідомив, що через ремонтні роботи без послуги електропостачання залишився частково район центральної міської лікарні. Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть приблизно до 17:00.