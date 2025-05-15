В Херсоне обстреляли приют для животных: есть погибшие и раненые

Удар РФ по приюту животных в Херсоне. Фото: UAnimals

14 мая российские войска обстреляли приют для животных «Кот Бегемот» в Херсоне. В результате обстрела здание частично разрушено, а животные получили серьёзные травмы. Об этом сообщила благотворительная организация UAnimals на своей странице в Facebook.



Волонтёры немедленно приступили к поиску выживших котов и собак среди обломков. По предварительным данным, некоторые животные погибли, другие — тяжело ранены.



«На видео видно, что некоторые животные имеют серьёзные травмы. UAnimals оплатит лечение и всю необходимую помощь для пострадавших животных из "Кота Бегемота"», — говорится в сообщении организации.



Проблема также заключается в отсутствии в Херсоне ветеринарных клиник, способных оказать необходимую помощь животным с тяжёлыми ранениями. Пострадавших придётся транспортировать в Одессу, где их примет общественная организация Animal SOS Odessa.



UAnimals уже выделила на лечение и реабилитацию животных около 900 000 гривен.

Напомним, в Киеве из-за атаки «Шахедов» погибла семья зооволонтеров.