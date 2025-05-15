У Херсоні обстріляли притулок для тварин: є загиблі та поранені

Удар РФ по притулку тварин у Херсоні. Фото: UAnimals

14 травня російські війська обстріляли притулок для тварин «Кіт Бегемот» у Херсоні. Унаслідок обстрілу будівлю частково зруйновано, а тварини дістали серйозні травми. Про це повідомила благодійна організація UAnimals на своїй сторінці у Facebook.



Волонтери негайно розпочали пошук котів і собак, які вижили, серед уламків. За попередніми даними, деякі тварини загинули, інші — важко поранені.



«На відео видно, що деякі тварини мають серйозні травми. UAnimals оплатить лікування та всю необхідну допомогу для постраждалих тварин із "Кота Бегемота"», — йдеться у повідомленні організації.



Проблема також полягає у відсутності в Херсоні ветеринарних клінік, здатних надати необхідну допомогу тваринам із важкими пораненнями. Постраждалих доведеться транспортувати до Одеси, де їх прийме громадська організація Animal SOS Odessa.



UAnimals уже виділила на лікування та реабілітацію тварин близько 900 000 гривень.

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