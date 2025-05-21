Москву и область атаковали «неизвестные» беспилотники

С утра, 21 мая, Москва подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).



В результате этих событий в московских аэропортах — Домодедово, Шереметьево и Жуковский — были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов, а также задержаны рейсы на вылет и прилет.



Также движение гражданских самолетов днем ограничили во Владимире, Иваново и Калуге. Утром закрывались аэропорты Ярославля и Костромы.

В российских пабликах речь идет о «неизвестных БПЛА».

Напомним, российское руководство не приняло предложение о 30-дневном перемирии.