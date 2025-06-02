Один человек погиб и четверо пострадали в результате атак армии РФ за сутки в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 1 июня, убила одного жителя Донетчины, еще четверо людей пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 1 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Константиновке», — отметил он.



Филашкин уточнил, что еще 4 человека в области за сутки получили ранения.



С начала широкомасштабной войны РФ против Украины в Донецкой области погибли 3234 гражданских, получили ранения — 7234. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что утром 2 июня оккупанты обстреляли Славянск. Никто не пострадал.