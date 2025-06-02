Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок атак армії РФ за добу на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ минулої доби, 1 червня, вбила одного жителя Донеччини, ще четверо людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 1 червня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області — у Костянтинівці», — зазначив він.



Філашкін уточнив, що ще 4 особи в області за добу отримали поранення.



З початку широкомасштабної війни РФ проти України в Донецькій області загинуло 3234 цивільних, отримали поранення — 7234. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що вранці 2 червня окупанти обстріляли Слов'янськ. Ніхто не постраждав.