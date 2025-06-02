Россияне за сутки обстреляли Донетчину более 20 раз: Филашкин показал последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за прошедшие сутки, 1 июня, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. Повреждены дома, административные здания и линии электросетей. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За сутки россияне 24 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.





По словам Филашкина, под удар попали три района:



Покровский район. В Покровске повреждена многоэтажка; в Гришино ранен человек, поврежден частный дом. В Новоэкономичном Гродовской громады разрушена колокольня и дома.



Краматорский район. В Лимане повреждены 2 частных дома и 2 автомобиля. В Славянске повреждены 3 многоэтажки и админздания. В Константиновке в результате авиаудара 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 27 частных домов, инфраструктурный объект, 2 линии электросетей, газопровод и грузовик.



Бахмутский район. В Северске повреждены 3 частных дома и промышленная зона. В Никифоровке Соледарской громады повреждены 7 частных домов.



Ранее мы писали, что утром 2 июня оккупанты обстреляли Славянск. Никто не пострадал.