Росіяни за добу обстріляли Донеччину понад 20 разів: Філашкін показав наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 1 червня, обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Пошкоджено будинки, адміністративні будівлі та лінії електромереж. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.





За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку; у Гришиному поранено людину, пошкоджено приватний будинок. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано дзвіницю і будинки.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 приватні будинки і 2 автівки. У Слов’янську пошкоджено 3 багатоповерхівки та адмінбудівлі. У Костянтинівці внаслідок авіаудару 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 27 приватних будинків, інфраструктурний об'єкт, 2 лінії електромереж, газогін і вантажівку.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 приватні будинки і промислову зону. У Никифорівці Соледарської громади пошкоджено 7 приватних будинків.



Раніше ми писали, що вранці 2 червня окупанти обстріляли Слов'янськ. Ніхто не постраждав.