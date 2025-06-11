ВСУ уничтожили 49 БПЛА врага в ночь на 11 июня

ПВО Украины. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 11 июня российские войска атаковали территорию Украины 85 ударными беспилотниками типа «Шахед», а также дронами-имитаторами различных типов. Кроме того, из Курской области была запущена баллистическая ракета «Искандер-М».







Основной удар пришёлся на Харьковскую, Донецкую и Одесскую области. По данным Командования Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 удалось уничтожить 49 вражеских дронов, из них 40 — средствами ПВО, ещё 9 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



Зафиксированы попадания вражеских воздушных целей в 14 населённых пунктах, а также падения обломков сбитых дронов в двух локациях.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что КНДР усовершенствовала баллистические ракеты KN-23 при содействии России.