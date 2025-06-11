ЗСУ знищили 49 БПЛА ворога в ніч на 11 червня

ППО України. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 11 червня російські війська атакували територію України 85 ударними безпілотниками типу «Шахед», а також дронами-імітаторами різних типів. Крім того, з Курської області було випущено балістичну ракету «Іскандер-М».







Основний напрямок повітряного удару — Харківська, Донецька та Одеська області. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 вдалося знищити 49 ворожих дронів. З них 40 — засобами протиповітряної оборони, ще 9 — подавлено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).



Зафіксовано влучання ворожих повітряних цілей у 14 населених пунктах, а також падіння уламків збитих дронів у двох локаціях.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що КНДР удосконалила балістичні ракети KN-23 за сприяння Росії.