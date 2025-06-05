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ПВО Украины отбила массированную атаку РФ: 103 дрона и ракета

05 июня 2025, 10:40

ПВО Украины отбила массированную атаку РФ: 103 дрона и ракета

ПВО Украины. Фото: ВС ВСУ ПВО Украины. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 5 июня, начиная с 22:30 4 июня, российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по территории Украины.

По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, враг применил 103 ударных беспилотника типа «Шахед» и другие дроны-имитаторы, а также баллистическую ракету «Искандер-М» (KN-23).



Основными направлениями атаки стали Черниговская, Харьковская и Одесская области.

По состоянию на 10:00 силами ПВО уничтожено 74 вражеских дрона: 28 — огневыми средствами, ещё 46 — подавлены или выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Тем не менее зафиксированы попадания в 16 населённых пунктах. Информация о последствиях уточняется.

Ранее «Шахеды» массированно атаковали Прилуки. Также Россия нанесла удар ракетой и дронами-«Шахедами» по Харькову. Кроме того, армия РФ с помощью БПЛА атаковала Славянск.

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