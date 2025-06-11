Британия выделит Украине более 2 млрд на ракеты и ЗРК

Украина получит от Британии более 2 млрд долларов. Фото: Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина привлечет почти 1,7 млрд фунтов (более 2 млрд долларов) от Великобритании для дополнительной закупки оружия. В частности, зенитно-ракетный комплекс и многоцелевые ракеты.



«За эти средства планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону и способность остановить врага», — уточнил глава украинского правительства во время заседания.



По словам Шмыгаля, власти Великобритании анонсировали, что передадут Украине рекордную поставку дронов. Речь идет о 350 млн фунтов (более 400 млн долларов). Это позволит передать Украине 100 тысяч беспилотников.



Ранее мы писали, что системы ПВО Patriot, которые Израиль когда-то получил от США, теперь находятся в Украине.