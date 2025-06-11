Британія виділить Україні понад 2 млрд на ракети та ЗРК

Україна отримає від Британії понад 2 млрд. доларів. Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна залучить майже 1,7 млрд фунтів (понад 2 млрд доларів) від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Зокрема, зенітно-ракетний комплекс та багатоцільові ракети.



«За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та спроможність зупинити ворога», — уточнив глава українського уряду під час засідання.



За словами Шмигаля, влада Великобританії анонсувала, що передасть Україні рекордне постачання дронів. Йдеться про 350 млн фунтів (понад 400 млн доларів). Це дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників.



Раніше ми писали, що системи ППО Patriot, які Ізраїль колись отримав від США, наразі перебувають в Україні.