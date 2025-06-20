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В Донецкой области уничтожены ангары с российской техникой: ищут наводчика

20 июня 2025, 20:54

В Донецкой области уничтожены ангары с российской техникой: ищут наводчика

В Донецкой области уничтожены ангары с российской техникой: ищут наводчика

В селе Великая Шишовка Шахтерского района Донецкой области, которое находится под временным контролем «ДНР», украинские силы нанесли удар по позициям российской армии.

Согласно сообщениям в Telegram-каналах, Вооруженные силы Украины поразили ангары с российской военной техникой, которые расположены на территории оккупированного населенного пункта. Уничтожение складов техники свидетельствует о точной работе украинской разведки и поражении ряда военных объектов противника.

В утечке координат техники, по словам участников обсуждения, подозреваются лица из командного состава. Один из анонимных источников утверждает: «Командование в панике ищет, кто сдал координаты. Ищут среди подчиненных, а надо бы смотреть выше. Я знаю, кто это сделал».

Разбитая техника оккупационной армии. Источник: t.me/supernova_plus

Напомним, 13 июня, в результате удара HIMARS по автоколонне ВС РФ погибли восемь российских оккупантов. Кроме того, получили ранения 12 человек, большинство из них относятся к воинской части 71443.

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