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На временно оккупированной Запорожской железной дороге уничтожен российский эшелон с цистернами

21 июня 2025, 17:13

На временно оккупированной Запорожской железной дороге уничтожен российский эшелон с цистернами

На временно оккупированной Запорожской железной дороге уничтожен российский эшелон с цистернами

Силы обороны Украины нанесли удар по российскому железнодорожному составу с цистернами на оккупированном участке между населенным пунктом Левадное и городом Молочанск Токмакского района Запорожской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

«Координаты пораженной цели: 47°10′34″ с. ш., 35°34′34″ в. д. — 47°12′15″ с. ш., 35°35′53″ в. д. Состав охвачен пламенем, и операция по его окончательному уничтожению продолжается», — написал эксперт.

Он подчеркнул, что координация действий украинских сил на Запорожском направлении должна стать примером для других участков фронта. По словам Петра Андрющенко, успешный опыт по остановке вражеских эшелонов пока фиксируется именно здесь.

«Пылает отлично. И это еще не все хорошие новости с железной дороги на этом направлении. Работа и координация на Запорожье — пример, который необходимо масштабировать», — написал Андрющенко.

Напомним, в селе Великая Шишовка Шахтерского района Донецкой области, которое находится под временным контролем «ДНР», украинские силы нанесли удар по позициям российской армии.

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