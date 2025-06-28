СБУ уничтожила «Панцирь-С1» и три российских вертолета в Крыму

Служба безопасности Украины сообщила о проведении очередной успешной спецоперации. Силовики нанесли удар по военной инфраструктуре российских оккупационных войск.

В ночь с 27 на 28 июня беспилотники СБУ атаковали аэродром «Кировское» во временно оккупированном Крыму.

В результате атаки были поражены объекты размещения авиационной техники, системы противовоздушной обороны, склады с боеприпасами, а также позиции разведывательных и ударных БпЛА противника.

По предварительным данным, уничтожены многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-С1».

В течение ночи на территории аэродрома наблюдались взрывы от вторичной детонации боекомплектов.

Напомним, утром, 28 июня, в российском городе Брянск прогремела серия мощных взрывов. Украинская разведка нанесла прицельный удар по важному военному объекту на территории России.