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Цель — «объект №120»: ГУР нанесло удар по военным складам РФ в Брянске

28 июня 2025, 14:00

Цель — «объект №120»: ГУР нанесло удар по военным складам РФ в Брянске

Утром 28 июня в российском городе Брянск прогремела серия мощных взрывов. Украинская разведка символически «поздравила» противника, нанеся прицельный удар по важному военному объекту на территории России.

Как сообщили источники «Суспільного», это результат успешной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Удар был приурочен ко Дню Конституции Украины.

Уточняется, что целью атаки стали объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ — одного из ключевых хранилищ боеприпасов и ракетных систем. Именно по этому объекту были направлены удары беспилотников ГУР.

По предварительным данным, в результате атаки прозвучало не менее четырех взрывов, однако точные последствия пока уточняются.

Напомним, активисты движения «Желтая Лента» напомнили оккупантам о Конституции Украины: две ключевые статьи появились на улицах семи оккупированных городов Украины.

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