Войска РФ за сутки атаковали более 10 раз Донетчину: повреждены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 28 июня, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района:



Покровский район. В Мирнограде ранены 3 человека, разрушено здание. В Покровске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждено админздание. Во Владимировке Шаховской громады повреждены 5 домов.



Краматорский район. В Лимане повреждены дом, склад и торговый павильон, в Ставках повреждено авто. В Константиновке ранены 2 человека, поврежден автомобиль.



Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.



Ранее мы писали, что оккупанты за минувшие сутки, 28 июня, убили одного жителя в Донецкой области. В результате ударов есть пострадавшие.

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