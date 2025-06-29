Один погибший и 10 пострадавших за сутки в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 28 июня, убили одного жителя в Донецкой области. В результате ударов есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 28 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Покровске», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 10 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3292 человека, получили ранения — 7402 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что за 28 июня российские войска нанесли 2 802 обстрела по линии фронта и жилым районам Донецкой области. Под удар попали 11 населенных пунктов.

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