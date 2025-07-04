Дроны атаковали химзавод в Белгородской области РФ: вспыхнул пожар

В российской Белгородской области 4 июлю, гремели взрывы. Дроны атаковали химический завод в городе Шебекино. Об этом передает телеграм-канал «Пепел.
Местные жители пишут, что в районе предприятия вспыхнул масштабный пожар.
Как отмечается, черный дым можно увидеть не только из всех точек в городе, но и из Белгорода, который находится в 25 километрах от места атаки беспилотника.
Вероятно, дроны ударили по химическому заводу «Селена».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока не прокомментировал атаку.
Ранее мы писали, что 4 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины поразили АО «ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии"» в городе Сергиев Посад Московской области.
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