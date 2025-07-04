Дроны атаковали химзавод в Белгородской области РФ: вспыхнул пожар

В Белгородской области неизвестные дроны атаковали химический завод. Фото: скриншот

В российской Белгородской области 4 июлю, гремели взрывы. Дроны атаковали химический завод в городе Шебекино. Об этом передает телеграм-канал «Пепел.



Местные жители пишут, что в районе предприятия вспыхнул масштабный пожар.



Как отмечается, черный дым можно увидеть не только из всех точек в городе, но и из Белгорода, который находится в 25 километрах от места атаки беспилотника.

Вероятно, дроны ударили по химическому заводу «Селена».



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока не прокомментировал атаку.



Ранее мы писали, что 4 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины поразили АО «ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии"» в городе Сергиев Посад Московской области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях