Дрони атакували хімзавод у Бєлгородській області РФ: спалахнула пожежа

У Білгородській області невідомі дрони атакували хімічний завод. Фото: скріншот

У російській Бєлгородській області 4 липня, лунали вибухи. Дрони атакували хімічний завод у місті Шебекіно. Про це повідомляє телеграм-канал «Пепел».



Місцеві жителі пишуть, що в районі підприємства спалахнула масштабна пожежа.



Як зазначається, чорний дим можна побачити не лише зі всіх точок у місті, а й із Бєлгорода, який знаходиться за 25 кілометрів від місця атаки безпілотника.

Ймовірно, дрони вдарили по хімічному заводу «Селена».



Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков наразі не прокоментував атаку.



Раніше ми писали, що 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України вразили АТ «ФНПЦ „Науково-дослідний інститут прикладної хімії”» у місті Сергіїв Посад Московської області.

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