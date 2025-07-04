Дрони атакували хімзавод у Бєлгородській області РФ: спалахнула пожежа

У російській Бєлгородській області 4 липня, лунали вибухи. Дрони атакували хімічний завод у місті Шебекіно. Про це повідомляє телеграм-канал «Пепел».
Місцеві жителі пишуть, що в районі підприємства спалахнула масштабна пожежа.
Як зазначається, чорний дим можна побачити не лише зі всіх точок у місті, а й із Бєлгорода, який знаходиться за 25 кілометрів від місця атаки безпілотника.
Ймовірно, дрони вдарили по хімічному заводу «Селена».
Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков наразі не прокоментував атаку.
Раніше ми писали, що 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України вразили АТ «ФНПЦ „Науково-дослідний інститут прикладної хімії”» у місті Сергіїв Посад Московської області.
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