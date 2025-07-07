Агент «АТЕШ» помог ВСУ уничтожить расчёт «Града»

РСЗО «Град» россиян. Фото: АТЕШ

Агент движения «АТЕШ», внедрённый в артиллерийский дивизион 503-го мотострелкового полка, в течение нескольких недель скрытно наблюдал за позицией реактивной системы залпового огня «Град».



Благодаря оперативной передаче координат Силам обороны Украины удалось нанести точечный удар. По неофициальной информации, была уничтожена одна РСЗО и как минимум пятеро военнослужащих расчёта.

РСЗО «Град» россиян. Фото: АТЕШ

Официальные данные о потерях командование РФ не разглашает, однако внутри дивизиона зафиксированы признаки паники. Оккупанты спешно меняют позиции, опасаясь повторного удара, и не могут понять, как противник получил столь точную информацию.

Ранее пилоты подразделения «Феникс» выявили и ликвидировали еще одну установку реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».