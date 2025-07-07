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Агент «АТЕШ» допоміг ЗСУ знищити розрахунок «Граду»

07 липня 2025, 17:10

Агент «АТЕШ» допоміг ЗСУ знищити розрахунок «Граду»

РСЗВ «Град» росіян. Фото: АТЕШ РСЗВ «Град» росіян. Фото: АТЕШ

Агент руху «АТЕШ», впроваджений в артилерійський дивізіон 503-го мотострілецького полку, протягом кількох тижнів приховано спостерігав за позицією реактивної системи залпового вогню «Град».

Завдяки оперативній передачі координат Силам оборони України вдалося завдати точкового удару. За неофіційною інформацією, було знищено одну РСЗВ і щонайменше п'ятьох військовослужбовців розрахунку.

РСЗВ «Град» росіян. Фото: АТЕШ

Офіційні дані про втрати командування РФ не розголошує, проте всередині дивізіону зафіксовано ознаки паніки. Окупанти спішно змінюють позиції, побоюючись повторного удару, і не можуть зрозуміти, як супротивник отримав настільки точну інформацію.

Раніше пілоти підрозділу «Фенікс» виявили та ліквідували ще одну установку реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град».

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