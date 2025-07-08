Ночью и утром россияне били по Константиновке авиабомбой и ударным дроном — ГВА

Последствия российского обстрела города Константиновка 8 июля. Фото: ГВА

Восьмого июля в городе Константиновка Донецкой области снова произошли атаки со стороны российских оккупационных войск, сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов на своей странице в Фейсбуке.

Так, в полночь россияне нанесли авиационный удар управляемой авиабомбой ФАБ-250 с модулем УМПК по зданию одного из учебных заведений.

«Обошлось без жертв и пострадавших, однако взрывная волна и обломки причинили значительные разрушения зданию учебного заведения», — говорится в сообщении.

Уже с самого утра 8 июля Константиновка была атакована ударным FPV-дроном. В этот раз тоже обошлось без пострадавших, но повреждены два частных дома и линия газоснабжения, отметил Горбунов.

Ранее сообщалось, что сегодня около 11:00 под российский обстрел попал 14-этажный дом в центре Константиновки. Очевидцы сообщали о сильном задымлении на месте удара. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.