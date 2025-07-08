Вночі та вранці росіяни били по Костянтинівці авіабомбою та ударним дроном — МВА

Наслідки російського обстрілу міста Костянтинівка 8 липня. Фото: МВА

Восьмого липня у місті Костянтинівка Донецької області знову відбулися атаки з боку російських окупаційних військ, повідомив начальник МВА Сергій Горбунов на своїй сторінці у Фейсбуці.

Так, опівночі росіяни завдали авіаційного удару керованою авіабомбою ФАБ-250 з модулем УМПК по будівлі одного з навчальних закладів.

«Обійшлося без жертв та постраждалих, проте вибухова хвиля та уламки завдали значних руйнувань будівлі навчального закладу», — йдеться у повідомленні.

Вже з ранку 8 липня Костянтинівка була атакована ударним FPV-дроном. Цього разу теж обійшлося без постраждалих, але пошкоджено два приватні будинки та лінію газопостачання, зазначив Горбунов.

Раніше повідомлялося, що сьогодні близько 11:00 під російський обстріл потрапив 14-поверховий будинок у центрі Костянтинівки. Очевидці повідомляли про сильне задимлення на місці удару. Інформації про постраждалих та руйнування поки що немає.