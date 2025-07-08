Российские войска образовали «карман» вокруг ВСУ, обороняющих Константиновку — NYT

Вокруг украинских войск, обороняющих Константиновку, армия РФ создала 16-километровый «карман», частично окружив их с востока, юга и запада. Карта DeepState

Для ВСУ складывается угрожающая ситуация на подступах к городу Константиновка Донецкой области. Захват города откроет россиянам путь для наступления на северную часть региона. Об этом пишет американское издание The New York Times.

«По словам украинских солдат и офицеров, практически каждое движение в этом кармане круглосуточно отслеживается российскими беспилотниками. Войска часто оказываются в затруднительном положении на несколько недель без ротации или возможности эвакуировать раненых», — говорится в статье.

Российские войска образовали 16-километровый карман вокруг украинских войск, обороняющих Константиновку, частично окружив их с востока, юга и запада.

«Город является южными воротами в цепь городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс Украины в Донецкой области. Если он падет, почти все города дальше на север попадут в зону действия российских беспилотников. Это приблизит Москву к ее долгожданной цели — захвату всего Донбасса», — пишет издание.

«Чрезвычайно сложно доставлять припасы, менять войска, вообще что-либо делать», — рассказал изданию офицер 12-й бригады «Азов» Макас.

Ранее сообщалось, что город Константиновка Донецкой области 8 июля в очередной раз подвергся российскому обстрелу. Местные жители сообщают о попадании беспилотника в 14-этажный дом по улице Свободы (бывшая улица Ломоносова).