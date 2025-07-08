Російські війська створили «кишеню» навколо ЗСУ, які обороняють Костянтинівку — NYT

Навколо українських військ, які обороняють Костянтинівку, армія РФ створила 16-кілометрову «кишеню», частково оточивши їх зі сходу, півдня та заходу. Карта DeepState

Для ЗСУ складається загрозлива ситуація на підступах до міста Костянтинівка Донецької області. Захоплення міста відкриє росіянам шлях наступу на північну частину регіону. Про це пише американське видання The New York Times.

«За словами українських солдатів та офіцерів, практично кожен рух у цій кишені цілодобово відстежується російськими безпілотниками. Війська часто опиняються у скрутному становищі на кілька тижнів без ротації чи можливості евакуювати поранених», — йдеться у статті.

Російські війська утворили 16-кілометрову кишеню навколо українських військ, які обороняють Костянтинівку, частково оточивши їх зі сходу, півдня та заходу.

«Місто є південною брамою в ланцюг міст, які утворюють останній великий оборонний пояс України в Донецькій області. Якщо він впаде, майже всі міста далі на північ потраплять у зону дії російських безпілотників. Це наблизить Москву до її довгоочікуваної мети – захоплення всього Донбасу», – пише видання.

«Надзвичайно складно доставляти припаси, міняти війська, взагалі щось робити», — розповів виданню офіцер 12-ї бригади «Азов» Макас.

Раніше повідомлялося, що місто Костянтинівка Донецької області 8 липня вкотре зазнало російського обстрілу . Місцеві жителі повідомляють про лґвучання безпілотника у 14-поверховий будинок на вулиці Свободи (колишня вулиця Ломоносова).