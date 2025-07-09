РФ потеряла 11 000 танков за время вторжения в Украину — Генштаб

Россия потеряла 11 000 танков за время полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, за минувшие сутки армия РФ лишилась ещё пяти танков, а общее число уничтоженных и повреждённых машин достигло 11 тысяч.
По открытым источникам, на момент начала вторжения 24 февраля 2022 года в распоряжении Вооружённых сил РФ было от 13 300 до 17 500 танков, включая устаревшие модели — Т-54/55, Т-62, Т-64.
За прошедшие сутки общие потери российских войск составили около 1050 человек. Также Силы обороны уничтожили:
Ранее ВСУ показали, как сбивают десятки российских БПЛА дронами.
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