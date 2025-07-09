РФ потеряла 11 000 танков за время вторжения в Украину — Генштаб

Горящий танк.

Россия потеряла 11 000 танков за время полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



По данным Генштаба, за минувшие сутки армия РФ лишилась ещё пяти танков, а общее число уничтоженных и повреждённых машин достигло 11 тысяч.



По открытым источникам, на момент начала вторжения 24 февраля 2022 года в распоряжении Вооружённых сил РФ было от 13 300 до 17 500 танков, включая устаревшие модели — Т-54/55, Т-62, Т-64.

За прошедшие сутки общие потери российских войск составили около 1050 человек. Также Силы обороны уничтожили:

2 бронированные боевые машины,

68 артсистем,

1 средство ПВО,

227 БПЛА оперативно-тактического уровня,

119 единиц автомобильной техники.

Ранее ВСУ показали, как сбивают десятки российских БПЛА дронами.