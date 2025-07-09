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РФ втратила 11 000 танків за час вторгнення в Україну — Генштаб

09 липня 2025, 07:12

РФ втратила 11 000 танків за час вторгнення в Україну — Генштаб

Зруйнований танк. Зруйнований танк.

Росія втратила 11 000 танків за час повномасштабної війни проти України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ

За даними Генштабу, за минулу добу армія РФ втратила ще п'ять танків, а загальна кількість знищених і пошкоджених машин досягла 11 тисяч.

Згідно з відкритими джерелами, на момент початку вторгнення 24 лютого 2022 року на озброєнні Збройних сил РФ було від 13 300 до 17 500 танків, включно із застарілими моделями (Т-54/55, Т-62, Т-64).

За минулу добу загальні втрати російських військ склали близько 1050 осіб. Також Сили оборони знищили:

  • 2 броньовані бойові машини,
  • 68 артсистем,
  • 1 засіб ППО,
  • 227 БПЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 119 одиниць автомобільної техніки.

Раніше ЗСУ показали, як збивають десятки російських БПЛА дронами.

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