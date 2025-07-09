РФ втратила 11 000 танків за час вторгнення в Україну — Генштаб

Росія втратила 11 000 танків за час повномасштабної війни проти України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ
За даними Генштабу, за минулу добу армія РФ втратила ще п'ять танків, а загальна кількість знищених і пошкоджених машин досягла 11 тисяч.
Згідно з відкритими джерелами, на момент початку вторгнення 24 лютого 2022 року на озброєнні Збройних сил РФ було від 13 300 до 17 500 танків, включно із застарілими моделями (Т-54/55, Т-62, Т-64).
За минулу добу загальні втрати російських військ склали близько 1050 осіб. Також Сили оборони знищили:
Раніше ЗСУ показали, як збивають десятки російських БПЛА дронами.
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