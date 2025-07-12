Воздушные силы сообщили, сколько сбили дронов и ракет

Последствия ночного удара по Львову.

В ночь на 12 июля (с 18:00 11 июля) противник атаковал Украину 623 средствами воздушного нападения. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.



По данным ВСУ, страна-агрессор применила 597 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов по нескольким направлениям. Также нанесён удар 26 крылатыми ракетами типа Х-101.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 силами ПВО было сбито 344 цели:

319 вражеских дронов Shahed;

25 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 258 дронов-имитаторов были подавлены или потеряны локационно из-за действия средств РЭБ.







Зафиксированы попадания одной ракеты и 20 дронов по 5 локациям, а также падение сбитых объектов на территории 19 населённых пунктов.