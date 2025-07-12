Повітряні сили повідомили, скільки збили дронів і ракет

У ніч на 12 липня (з 18:00 11 липня) противник атакував Україну 623 засобами повітряного нападу. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
За даними ЗСУ, країна-агресор застосувала 597 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів за кількома напрямками. Також завдано удару 26 крилатими ракетами типу Х-101.
За попередніми даними, станом на 10:00 силами ППО було збито 344 цілі:
Крім того, 258 дронів-імітаторів було придушено або втрачено локаційно через дію засобів РЕБ.
Зафіксовано влучання однієї ракети та 20 дронів по 5 локаціях, а також падіння збитих об'єктів на території 19 населених пунктів.
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