Повітряні сили повідомили, скільки збили дронів і ракет

Наслідки нічного удару по Львову.

У ніч на 12 липня (з 18:00 11 липня) противник атакував Україну 623 засобами повітряного нападу. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.



За даними ЗСУ, країна-агресор застосувала 597 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів за кількома напрямками. Також завдано удару 26 крилатими ракетами типу Х-101.

За попередніми даними, станом на 10:00 силами ППО було збито 344 цілі:

319 ворожих дронів Shahed;

25 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 258 дронів-імітаторів було придушено або втрачено локаційно через дію засобів РЕБ.







Зафіксовано влучання однієї ракети та 20 дронів по 5 локаціях, а також падіння збитих об'єктів на території 19 населених пунктів.