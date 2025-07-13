Тактический успех: ВСУ продвигаются у Покровска

Украинские войска добились тактического продвижения в районе Покровска, в то время как российским силам не удалось достичь значительных успехов на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным данным, подразделения ВСУ продвинулись южнее населенного пункта Удачное.

Недавно украинские войска продвинулись на Покровском направлении. ФОТО ISW

В то же время российские войска продолжают наступления в районах Покровска, Родинского, Владимировки, Красного Лимана, Разина, Мирного, Миролюбовки, а также в направлениях населенных пунктов Проминь, Лисовка и Сергеевка.

ISW также сообщает, что оккупанты пытаются использовать листву, чтобы скрыть продвижение своих войск от украинских операторов беспилотников. Российское военное командование размещает операторов беспилотников как можно ближе к линии фронта, чтобы облегчить нанесение ударов по украинским тыловым районам.

Напомним, Россия бьет FPV-дронами по ключевым маршрутам снабжения на Донечтине