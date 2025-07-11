Россия бьет FPV-дронами по ключевым маршрутам снабжения на Донечтине

OSINT-аналитики обновили данные о количестве ударов армии РФ по Доброполью в Донецкой области. Так, за 9-10 июля оккупанты атаковали более 100 FPV-дронами. Ранее сообщалось о 40 беспилотниках.
Город Доброполье в Покровском районе Донецкой области пережил массированную воздушную атаку 9-10 июля. Этот воздушный налет стал одним из самых интенсивных за последнее время.
Аналитики пришли к выводу, что одна из главных целей армии РФ в этом районе — выйти на такую дистанцию, чтобы иметь возможность использовать FPV-дроны с оптоволокном для атак на логистику Сил обороны. Это позволяет оккупантам уничтожать важные транспортные пути, которые обеспечивают снабжение на фронт. Они пытаются достичь этой цели, двигаясь на расстояние до 20 км через Попов Яр, Новотроицкое и Разино. Если им это удастся, они смогут наносить удары по глубоким целям, которые являются критически важными для сохранения поставок вооружения украинским подразделениям в Донецкой области.
За 10 июля россияне убили семь жителей Донецкой области.