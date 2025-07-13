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Тактичний успіх: ЗСУ просуваються у Покровська

13 липня 2025, 11:08

Тактичний успіх: ЗСУ просуваються у Покровська

Українські війська досягли тактичного просування в районі Покровська, тоді як російським силам не вдалося досягти значних успіхів на більшості напрямків, незважаючи на активні наступальні дії.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними даними, підрозділи ЗСУ просунулися на південь від населеного пункту Удачне.

Нещодавно українські війська просунулися на Покровському напрямку. ФОТО ISW

Водночас російські війська продовжують наступ у районах Покровська, Родинського, Володимирівки, Червоного Лимана, Разіна, Мирного, Миролюбівки, а також у напрямках населених пунктів Промінь, Лисівка та Сергіївка.

ISW також повідомляє, що окупанти намагаються використати листя, щоб приховати просування своїх військ від українських операторів безпілотників. Російське військове командування розміщує операторів безпілотників якомога ближче до лінії фронту, щоб полегшити нанесення ударів по українських тилових районах.

Нагадаємо, Росія б'є FPV-дронами за ключовими маршрутами постачання на Донечтині.

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