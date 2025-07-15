В Донецкой области запретили движение по трассе «Краматорск-Доброполье». С чем это связано

Трасса «Краматорск-Доброполье». Фото: карта Google

С 16 июля вводится временный запрет для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения гражданских автомобилей на участке Краматорск-Сергеевка-Андреевка-Доброполье автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-14 «Доброполье-Лиман» км 5+850 – км 49+615. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, такое решение приняли 15 июля на заседании Совета обороны области.



«Оно связано с увеличением количества ударов FPV-дронами по этому участку дороги. Правоохранители и профильные службы будут осуществлять контроль над особым режимом въезда-выезда на участке дороги», – рассказал начальник Донецкой ОВА.

Напомним, что российские войска FPV-дронами контролируют всю трассу между городами Покровск и Родинское на Донетчине.