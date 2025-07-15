У Донецькій області заборонили рух трасою «Краматорськ-Добропілля». З чим це пов'язано

Траса «Краматорськ-Добропілля». Фото: карта Google

З 16 липня вводиться тимчасова заборона для громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху цивільних автомобілів на ділянці Краматорськ-Сергіївка-Андріївка-Добропілля автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-14 «Добропілля-Лиман» км 5+850 – км 49+615. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, таке рішення ухвалили 15 липня на засіданні Ради оборони області.



«Воно пов'язане зі збільшенням кількості ударів FPV-дронами по цій ділянці дороги. Правоохоронці та профільні служби здійснюватимуть контроль за особливим режимом в'їзду-виїзду», – розповів начальник Донецької ОВА.

Нагадаємо, що російські війська FPV-дронами контролюють усю трасу між містами Покровськ та Родинське на Донеччині.