Российские войска FPV-дронами контролируют всю трассу между Покровском и Родинским – ГВА

Ситуация вблизи Покровска и Родинского. Фото: карта DeepState

Российская армия FPV-дронами контролирует все въезды и выезды в городах Покровск и Родинское Донецкой области. Об этом сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



По его словам, оккупанты FPV-дронами контролируют и всю трассу между этими городами.



«Мы видим, что с гуманитарной у нас, скажем так, составляющей – магазины уже все меньше и меньше завозят продукты. Поэтому люди «выбирают» из магазинов то, что есть», – рассказал начальник ГВА.

Напомним, что российская армия дронами атаковала волонтерские автомобили под городом Константиновка на Донетчине.