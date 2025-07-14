Российские войска FPV-дронами контролируют всю трассу между Покровском и Родинским – ГВА

Российская армия FPV-дронами контролирует все въезды и выезды в городах Покровск и Родинское Донецкой области. Об этом сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.
По его словам, оккупанты FPV-дронами контролируют и всю трассу между этими городами.
«Мы видим, что с гуманитарной у нас, скажем так, составляющей – магазины уже все меньше и меньше завозят продукты. Поэтому люди «выбирают» из магазинов то, что есть», – рассказал начальник ГВА.
Напомним, что российская армия дронами атаковала волонтерские автомобили под городом Константиновка на Донетчине.