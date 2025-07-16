Последствия ночной атаки на Краматорск: в ГВА сообщили подробности

Ночью российский беспилотник попал в девятиэтажку в Краматорске Донецкой области. Фото: ГВА

Российские войска в ночь на 16 июля с использованием шести БпЛА «Герань-2» нанесли удары по жилому кварталу и промышленной зоне города Краматорск Донецкой области. Об этом сегодня утром сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

«Ночью, с 23:10 до 23:59, Краматорск был под ударом беспилотников», — написал он на своем канале в Тelegram.

Отмечается, что в результате атаки повреждены многоквартирные дома, сад, дорожная инфраструктура, хозяйственные объекты частного предприятия и складские помещения.

«По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — добавил Гончаренко.

К ликвидации повреждений привлечены коммунальные предприятия и управляющие компании.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью Краматорск подвергся массированной атаке российских дронов.