Наслідки нічної атаки на Краматорськ: у МВА повідомили подробиці

Вночі російський безпілотник поцілив у дев'ятиповерхівку у Краматорську Донецької області. Фото: МВА

Російські війська в ніч проти 16 липня з використанням шести БпЛА «Герань-2» завдали ударів по житловому кварталу та промисловій зоні міста Краматорськ Донецької області. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Вночі, з 23:10 до 23:59, Краматорськ був під ударом безпілотників», — написав він на своєму каналі в Telegram.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки, сад, дорожню інфраструктуру, господарські об'єкти приватного підприємства та складські приміщення.

«За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», — додав Гончаренко.

До ліквідації пошкоджень залучено комунальні підприємства та керуючі компанії.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі Краматорськ зазнав масованої атаки російських дронів.