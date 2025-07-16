Наслідки нічної атаки на Краматорськ: у МВА повідомили подробиці

Російські війська в ніч проти 16 липня з використанням шести БпЛА «Герань-2» завдали ударів по житловому кварталу та промисловій зоні міста Краматорськ Донецької області. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
«Вночі, з 23:10 до 23:59, Краматорськ був під ударом безпілотників», — написав він на своєму каналі в Telegram.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки, сад, дорожню інфраструктуру, господарські об'єкти приватного підприємства та складські приміщення.
«За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», — додав Гончаренко.
До ліквідації пошкоджень залучено комунальні підприємства та керуючі компанії.
Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі Краматорськ зазнав масованої атаки російських дронів.
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