Российская армия оккупировала поселок в Донецкой области – DeepState

Войска России оккупировали поселок Шевченко в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Захватчики также продвинулись вблизи поселка Мирное, сел Зеленое Поле и Песчаное на Донетчине.
Кроме того, российская армия продвинулась возле села Гатище Харьковской области.
По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на Покровском направлении россияне атаковали 51 раз, на Новопавловском – 22.
Напомним, что украинская армия контролирует некоторые позиции в поселке Белогоровка на Луганщине.