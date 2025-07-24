Мариуполь выиграл у РФ суды на 28,7 миллионов долларов: ответчик не явился

Украинские суды присуждают крупные компенсации пострадавшим, у которых оккупанты отобрали имущество. Так, Мариупольский горсовет в Facebook сообщил, что выиграл уже 14 дел против Российской Федерации в Хозяйственном суде Донецкой области.

Общая сумма решений cоставляет 28,7 миллиона долларов. В исках были оценены потери коммунального транспорта, учреждений образования и здравоохранения.

94 единицы транспорта — $18,2 млн





10 объектов образования — $10,2 млн





2 медицинских учреждения — $374 тыс.

В сообщении уточняется, что мариупольская команда юристов готовит новые иски по имуществу, к которому нет доступа из-за оккупации. Все дела ведутся в рамках правозащитной инициативы Mariupol Justice, цель которой — зафиксировать преступления РФ и создать юридическую базу для будущего международного механизма компенсации.

На государственном уровне Украина с 2023 года запустила программы помощи гражданам, утратившим имущество. Но прямого механизма взыскания средств с России пока не существует. РФ не участвует в судебных заседаниях, не подает апелляции, и возникает вопрос, как именно взыскивать средства с агрессора.



Параллельно в Европе уже создан Международный реестр убытков Украины, работающий в Гааге с прошлого года. Он принимает обращения от пострадавших украинцев, но фактической выплаты компенсаций пока еще нет.



Глава Запорожского отделения Ассоциации адвокатов Украины Дмитрий Майстро на вопрос «Новостей Донбасса» указал один из путей взыскания — подача иска в украинский суд с последующим поиском и арестом российского имущества за рубежом. В крупных случаях (убытки свыше 50 млн евро) можно обращаться и в международные инвестиционные арбитражи, однако это связано с высокими затратами.

Глава Запорожского отделения Ассоциации адвокатов Украины Дмитрий Майстро



«Проблемным остается вопрос уведомления ответчика — Россию — об иске. Из-за отсутствия дипломатических отношений украинские юристы вынуждены направлять документы в посольства РФ в третьих странах (например, в Польше или Чехии). РФ участия в таких делах не принимает, что осложняет исполнение решений», — поделился с изданием Дмитрий Майстро.

Кто будет платить?



Взыскания возможны только за счет имущества и активов России или ее компаний. При этом, по словам запорожского адвоката, активы РФ в Украине уже национализированы. Поэтому истцу нужно искать российское имущество в других странах, добиваться признания украинского судебного решения и его исполнения за границей.

На практике, по словам Дмитрия Майстро, пока нет случаев, когда бы украинское судебное решение по компенсации было успешно исполнено за рубежом. Россия активно прячет свои активы через офшоры и переоформление собственности.



Что делать гражданам?

«Граждане и предприятия могут подавать документы в Международный реестр убытков для Украины. Приоритет, вероятно, будет отдаваться: физически пострадавшим лицам; затем — утратившим частную собственность; в последнюю очередь — потерявшим бизнес.



На международном уровне обсуждается, каким образом будут распределяться потенциальные компенсации — равномерно между всеми заявителями или пропорционально сумме ущерба. Однако очевидно, что даже в идеале получить компенсацию в полном объеме смогут не все», — резюмировал Дмитрий Майстро.

Напомним, ранее «Новости Донбасса» писали свидетельства очевидцев о том, как лишают жилья на временно оккупированных территориях — в Бильмацком и Розовском районах Запорожской области.