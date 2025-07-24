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Маріуполь виграв у РФ суди на 28,7 мільйонів доларів: відповідач не з'явився

24 липня 2025, 17:24

Маріуполь виграв у РФ суди на 28,7 мільйонів доларів: відповідач не з'явився

Маріуполь виграв у РФ суди на 28,7 мільйонів доларів: відповідач не з'явився

Українські суди присуджують великі компенсації потерпілим, у яких окупанти забрали майно. Так, Маріупольська міськрада у Facebook повідомила, що виграла вже 14 справ проти Російської Федерації у Господарському суді Донецької області.

Загальна сума рішень становить 28,7 мільйонів доларів. У позовах було оцінено втрати комунального транспорту, закладів освіти та охорони здоров'я.

  • 94 одиниці транспорту — $18,2 млн

  • 10 об'єктів освіти — $10,2 млн

  • 2 медичні установи — $374 тис.

У повідомленні уточнюється, що маріупольська команда юристів готує нові позови щодо майна, до якого немає доступу через окупацію. Усі справи ведуться в рамках правозахисної ініціативи Mariupol Justice, мета якої — зафіксувати злочини РФ та створити юридичну базу для майбутнього міжнародного механізму компенсації.

На державному рівні Україна з 2023 року запустила програми допомоги громадянам, які втратили майно. Але прямого механізму стягнення коштів із Росії поки що не існує. РФ не бере участі у судових засіданнях, не подає апеляцій, і постає питання, як саме стягувати кошти з агресора.

Паралельно в Європі вже створено Міжнародний реєстр збитків для України, який працює у Гаазі з минулого року. Він приймає звернення від постраждалих українців, але фактичної виплати компенсацій поки що немає.

Голова Запорізького відділення Асоціації адвокатів України Дмитро Майстро на запитання «Новин Донбасу» вказав один із шляхів стягнення — подання позову до українського суду з подальшим пошуком та арештом російського майна за кордоном. У великих випадках (збитки понад 50 млн. євро) можна звертатися і до міжнародних інвестиційних арбітражів, проте це пов'язано з високими витратами.

Голова Запорізького відділення Асоціації адвокатів України Дмитро Майстро

«Проблемним залишається питання повідомлення відповідача — Росію — про позов. Через відсутність дипломатичних відносин українські юристи змушені направляти документи до посольств РФ у третіх країнах (наприклад, у Польщі чи Чехії). РФ участі у таких справах не бере, що ускладнює виконання рішень», — поділився з виданням Дмитро Майстро.

Хто платитиме?

Стягнення можливі лише за рахунок майна та активів Росії або її компаній. При цьому, за словами адвоката, активи РФ в Україні вже націоналізовані. Тому позивачу потрібно шукати російське майно в інших країнах, домагатися визнання українського судового рішення та його виконання за кордоном.

На практиці, за словами Дмитра Майстро, поки немає випадків, коли українське судове рішення щодо компенсації було б успішно виконано за кордоном. Росія активно ховає свої активи через офшори та переоформлення власності.

Що робити громадянам?

«Громадяни та підприємства можуть подавати документи до Міжнародного реєстру збитків для України. Пріоритет, ймовірно, надаватиметься: фізично постраждалим особам; потім — тим, хто втратив приватну власність; в останню чергу — тим, хто втратив бізнес.

На міжнародному рівні обговорюється, яким чином розподілятимуться потенційні компенсації — рівномірно між усіма заявниками чи пропорційно до суми збитків. Однак очевидно, що навіть в ідеалі отримати компенсацію у повному обсязі зможуть не всі», — резюмував Дмитро Майстро.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» писали свідчення очевидців про те, як позбавляють житла на тимчасово окупованих територіях — у Більмацькому та Розівському районах Запорізької області.

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