В Славянске обстрелян район Бетонмаш, в Краматорске ищут людей под завалами

В ночь на 3 августа Славянск снова подвергся вражескому обстрелу. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, удар был нанесен с использованием реактивной системы залпового огня по району Бетонмаш. Обошлось без пострадавших.



Ранее, вечером 2 августа, в результате двух обстрелов в Славянске пострадали три женщины 1950, 1969 и 1991 годов рождения. Об этом также сообщил Вадим Лях. Госпитализация не потребовалась — всем пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь.

В Краматорске под завалами разрушенной многоэтажки, по предварительным данным, могут оставаться от пяти до семи человек. Количество жертво от обстрела 31 июля достигло четырех человек. Накануне вечером спасатели извлекли из-под завалов тело женщины 1990 года рождения, заявили местные власти.

Последствия удара по Краматорску. Источник: t.me/Oper_KramatorsK

Напомним, в ночь на 2 августа россияне ударили по центру города, повреждена одна из визиток города — гостиница «Славянск».